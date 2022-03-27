Akaryakıt sektörü temsilcileri talepleri için Ankara’da

27 Mart 2022 Pazar, 15:58

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, ülke genelinde istasyonların birer birer kapanmaya başlayacağına yönelik endişelerine aylardır devam ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor.

BTSO heyeti, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve EPDK Başkan Yardımcısı Yılmaz Tamer’i ziyaret etti. Başkan İbrahim Burkay, sektörün taleplerini ve çözüm önerilerini içeren detaylı raporu Mustafa Yılmaz ve Sezai Uçarmak’a iletti.

BTSO Başkanı, küresel büyüme ve nüfustaki artışla birlikte, enerjiye olan ihtiyaç ve talebin de her geçen gün artmaya devam ettiğini vurguladı. Enerji ve akaryakıt sektöründen gelen tüm taleplerin takipçisi olduklarını kaydeden Burkay, “Sektör temsilcilerimizle ocak ayında yaptığımız geniş katılımlı toplantımızda Ticaret Bakanlığı ve EPDK’ya bir ziyaret programı gerçekleştirmeye karar vermiştik. Aldığımız ortak karar doğrultusunda heyetimizle birlikte Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, sektörümüzün taleplerini bizzat iletme fırsatı yakaladık. Yenilenebilir enerji kaynakları için yatırım teşviklerinden akaryakıt sektörünün son zamanlarda artan maliyetlerin düşürülmesi ve denetlemelerine ilişkin birçok talep ve çözüm önerisini Ticaret Bakanlığı ile EPDK’ye ilettik” dedi.

Akaryakıtta dağıtım bölgesine uzaklığın bayi karlarını da olumsuz etkilediğini belirten Başkan Burkay, “Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kar marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek. Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı” şeklinde konuştu.