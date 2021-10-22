Akaryakıt zamlarından sonra arabasını satıp at aldı

22 Ekim 2021 Cuma, 15:24

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa mahallesinde oturan 38 yaşındaki Emrah Şahin, son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı, 1993 model Renault Toros marka aracına akaryakıt almakta zorlandığı için 1 hafta önce 18 bin TL’ye sattı. Üç gün önce 1000 TL’ye at satın alan Şahin, "Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Ben bunun (akaryakıt fiyatının) düşmesini istiyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Arkadaşının at aldığını gören Tekin Alasırt ise, "Artık ben de alacağım. Adam 1 kilo arpa alıyor 3 lira, 3 liraya akşama kadar geziyor. Benim arabaya 1 litre gaz alsam zaten benim araba 1 kilometre gitmiyor. Yani gaz alacağım ama ne ile alacağım?" dedi.

Günlük yevmiyeci olarak çalışan Şahin, at ile bakkala gidiyor, diğer işleri için de atını kullanıyor. Atına şimdilik bahçede bakan ve malzeme temin ederek bir ahır yapmayı planlayan Emrah Şahin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"VATANDAŞIMIZ EVİNDE ÇAYINI ÇORBASINI PİŞİREMİYOR"

Emrah Şahin şunları anlattı:

“Kimseden bir destek görmediğimden dolayı ben, bu akaryakıta karşıyım. Arabamı satarak at araba alıp işimi koşturmaya baktım. Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Ben bunun düşmesini istiyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim. Vatandaşımız evinde çayını çorbasını pişiremiyor. 170 lira olmuş tüp. 7,5–8 TL akaryakıt olmuş. Ben bununla nasıl geçineceğim?"

"3 LİRAYA AKŞAMA KADAR GEZİYOR"

Arkadaşının at alması üzerine kendisinin de at almayı düşündüğünü belirten Tekin Alasırt ise şöyle konuştu: