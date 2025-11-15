İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise bölgesel farklılıklar gösterse de yüksek seviyelerde seyrediyor. Peki, Akaryakıta zam mı geldi? Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı?
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
Global piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57,39 TL
LPG: 28,23 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir
Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL