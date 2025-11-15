Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 09:40:00
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, güncel akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Akaryakıta zam mı geldi? Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise bölgesel farklılıklar gösterse de yüksek seviyelerde seyrediyor. Peki, Akaryakıta zam mı geldi? Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı?

Image

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Global piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam geldi.

Image

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57,39 TL

LPG: 28,23 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 27.53 TL

