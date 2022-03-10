Akaryakıta zammı protesto ettiler: 'Hükümet istifa' sloganı attılar
İzmir'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda toplanan bir grup yurttaş, akaryakıta art arda yapılan zamları protesto etti. Yolu trafiğe kapatan protestocular, "Hükümet istifa" sloganı attı.
Akaryakıta yapılan zamlara tepki gösteren bir grup yurttaş, dün akşam saatlerinde Buca’ya bağlı Gediz mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda toplandı. Caddeyi trafiğe kapatarak zamları protesto eden yurttaşlar, "Hükümet istifa" sloganı attı.
Yol üzerinde araçlarında olan yurttaşlar da korna çalarak protestoya destek verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protesto nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildiği görüldü. Bir süre polise derdini anlatan yurttaşlar, daha sonra eylemi sonlandırdı.
ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün yaptığı açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam geldiğini duyurmuş, ancak daha sonra zammın kaynağından iptal edildiği bildirmişti.
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