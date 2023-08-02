Akbelen abluka altında: Gözyaşları Akbelen için

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına kurban edildi. Ormanın büyük bir bölümü kesildi. Dün de iki yıldır nöbet tutulan alanın gördüğü bölgelerde iş makineleri ve ormancılar çalışma başlattı. Valilik her ne kadar kesim çalışmalarının 30 Temmuz’da bittiğini söylemiş olsa da dün bebek ağaçlar kesildi.

Jandarma bölgede iletişimi kesti. Saatlerce internet ve telefon iletişiminde sıkıntı yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras burada yurttaşlara destek verdi. Derici, iletişimin kesik olduğunun söylenmesi üzerine jandarmayla konuşarak kısa süreliğine de olsa iletişimi sağlandı.

‘ORMANA SAHİP ÇIKIN’

Yaşananların ardından basın açıklaması yapan İkizköylüler, ormanlarını vermeyeceklerini yineledi. Burada konuşan ve çevre mühendisi Deniz Gümüşel, “Türkiye’nin enerjisinin yüzde 15’ini ürettiklerini söylüyorlar, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın resmi verilerle yaptığı çalışmalarla bu katkının yüzde 1.7’den fazla olmadığı ortaya çıktı. Yalan söylüyorlar” dedi. İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık ise “Akbelen Ormanı’nda on binlerce ağacımız katledildi ama binlerce katledilmeyen ağacımız var. Tüm Türkiye’yi, kamuoyunu Akbelen Ormanı’na sahip çıkmaya, ses vermeye davet ediyoruz” dedi.