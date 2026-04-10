Akbelen’de keşif sürüyor: Kriminal bir olaya operasyon gibi keşif yapılıyor!

Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parsellik tarım arazisi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (YK Enerji) tarafından işletilen Yeniköy Termik Santrali’ne kaynak olacak linyit kömürünün çıkarılması için 10 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırılması sonrası bölgede el koyulacak alanların inceleme işlemleri sürüyor. Avukat Arif Ali Cangı, mülk sahiplerine ve avukatlarına haber verilmeden yapılan keşif işlemlerinin kanuna uygun olmadığını ve hukuksuz olduğunu söyledi.

“İKİZKÖY’DE JANDARMA KORİDORUNDA KEŞİF”

Cangı, “Milas acele kamulaştırılmalarında kanun tanınmıyor. Değer tespiti davaları keşifleri mülk sahipleri ve avukatlarından kaçırılarak yapılıyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ihlal edilerek matbu tutanaklarla günde 100'ün üzerinde parselin keşfi yapılıyor. Bugün İkizköy'de jandarma koridorunda keşif yapılıyor” dedi.

“YASAYA UYULMUYOR”

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu hatırlatan Cangı, "288/1. Maddesine göre; ‘Hâkim, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Hâkim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur.’ 290. maddesinde de keşfin hazır olan tarafların huzurunda yapılacağı, keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve beyanları içeren bir tutanak düzenleneceği, tutanağa, hâkimin keşif konusu ve mahalliyle ilgili gözlemleri de yazılacağı, plan, çizim, fotoğraf gibi belgeler de tutanağa ekleneceği düzenlenmiştir. Milas acele kamulaştırma keşiflerinde yasanın bu düzenlemelerinin hiç birisine uyulmuyor” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜNDE 100’ÜN ÜZERİNDE KEŞİF YAPILIYOR”

Günde 100’den fazla parselde keşif yapıldığına dikkat çeken Avukat Cangı, “Zaten yasanın düzenlemelerine uyularak yapılmış olsaydı, sınırlı zamanda bir günde 100'ün üzerinde dosyadan keşfin yapılması mümkün olamazdı. Mülk sahiplerine ve avukatlarına haber verilmeden kriminal bir olaya operasyon düzenleniyor görüntüsüyle yapılan bu keşifler hukuken yok hükmündedir” diye konuştu.

İKİZKÖYLÜLERDEN İSYAN

Öte yandan İkizköy’de yapılan keşif sırasında köylüler gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. İkizköy Muhtarı Nejla Işık’ın teselli ettiği köylü, “Topraklarımız sayılıyor, sabah 06.30'da başlayan sayım akşama kadar sürüyor. Genci yaşlısı bizim gidecek yerimiz yok. Biz bu toprakları terketmeyeceğiz. Acele yürütme durdurulmalı, bu zulüm, adaletsizlik bitmelidir!” İfadeleriyle isyan etti.