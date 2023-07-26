Akbelen direniyor: Askerler de kesilecek ağaçların gölgesine sığındı
Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’na yapılacak kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları kapsamında doğa katliamı başladı. Onlarca yıllık ağaçların kesilmesini engellemek isteyen yurttaşlar ve yaşam savunucuları nöbette...
Önceki gün jandarma eşliğinde başlayan ağaç kesimleri dün de devam etti. Kesim devam ederken jandarma ekipleri bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Cumhuriyet, Akbelen’deki nöbete gitti. İstanbul’dan yaşam savunucularıyla birlikte gece yola çıktık. Milas merkezden Akbelen Ormanı’na gidene kadar beş kere polis ve jandarma çevirmesine denk geldik. Havaalanlarındaki gibi üstün güvenlik önlemlerinin ardından nöbet alanına vardık. İki yıldır burada kesintisiz nöbet tutan yaşlı kadınlar, köylüler ve yaşam savunucuları bizi coşkuyla karşıladı. Akbelenliler yaşadıklarını anlatırken önceki gün uğradıkları muameleden dolayı üzüntülerini de dile getirdi. Yaşam alanlarına ormanlarına sahip çıkmanın karşılığının bu olmaması gerektiğinin altını çizdiler. Yaptıklarının arkasında durduklarının altını çizdiler.
Nöbet alanında hissedilen duygu dayanışmaydı. Her gelenin yanında getirdiği yiyecek, içecek, ilaç ve benzeri birçok şey bir başkasının ihtiyacını karşılıyor sorununa çözüm oluyordu. Birbirini belki de daha önce görmemiş insanların bir orman için bir araya gelmesi ise çok değerliydi. Belki de en önemlisi, kesimin sağlıklı yapılması için ekipleri koruyan jandarma, kesilmek istenen ağaçların gölgesinde dinleniyordu.
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