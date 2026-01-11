Akbelen-İkizköy’deki maden talanı çevre mahallelere de yayılıyor: Şirketlerin ‘acelesi’ var

Muğla Milas’ta yer alan Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, Limak-IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletiliyor. Bu santrallere kömür sağlayan alanlar aralarında İkizköy Akbelen’in de yer aldığı mahallelerin çevresinde bulunuyor. İktidar geçen yıl temmuz ayında Milas’ta koordinatları belirtilen noktalardaki zeytinliklerin madencilik faaliyetleri kapsamında “taşınabilmesi” için yasa çıkarmıştı.

Buralardaki zeytinlerden taşınabilecek durumda olanların taşınması öngörülmüştü. Taşınamayacak olanlar ise sökülecek. Düzenleme büyük tepki çekmişti. Bu tepkiler bölgede halen daha devam ediyor. Yaşı büyük zeytin ağaçlarının taşınmasında çeşitli zorluklar bulunuyor. Ağacın taşınabilmesi için önce bütün dalları kesiliyor. Ağacın yeni yerinde tutup tutmayacağı da belirsiz. Uzun yıllar sulanması gerekiyor. Ayrıca ağaç yeni yerinde tutsa bile eski haline gelmesi yıllar alıyor.

DAVA SÜRÜYOR

CHP zeytinlerin taşınmasını öngören bu yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmıştı. Dava sürerken iktidar “acele kamulaştırma” kararlarını yayınladı. Milas’a bağlı Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç, Karacahisar ile Kayaderesi mahallerinde toplam 679 noktada “acele kamulaştırma” yapıldı. Cumhurbaşkanı kararına göre, maden üretimi gerekçesiyle yapılan “acele kamulaştırmayı” Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yürütecek. “Acele kamulaştırma” yapılan yerler içerisinde zeytinlikler ve tarım arazileri de bulunuyor. Ayrıca “acele kamulaştırma” kararı verilen Çamköy ile Karacahisar’daki arazilerin yakınlarında Bodrum’a su sağlayan kaynaklar da yer alıyor. Bölgede, çevre mahallelerin su ihtiyacını karşılayan doğal kaynaklar da bulunuyor. Bu su kaynaklarının da madencilik faliyetinden etkilenmesi bekleniyor. Kamulaştırma yapılan tarım arazileri ve zeytinlikler bölgedeki yurttaşların geçim kaynaklarını oluşturuyordu.

BU ACELE NEDEN?

“Acele kamulaştırma” kararı Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesine dayanılarak yapıldı. Yasanın bu maddesine göre, “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanı’nca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” acele kamulaştırma yapılıyor.

Yasaya göre, kamulaştırma yönteminde “kıymet takdiri” dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konuluyor. Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildiriliyor. El koyma kararından sonra da taşınmaz mal boşaltılıyor.