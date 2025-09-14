Akbelen mücadelesinin simge ismi Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 13:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Akbelen ormanının maden sahasına açılmasına karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden 88 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

Muğla Milas Akbelen Ormanı'na Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişle tanınan 88 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın ölümü, “Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

"ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK!" başlıklı duyuruda şöyle denildi:

"Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız."

 

 

İlgili Konular: #Akbelen Ormanı

