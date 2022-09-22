Akbelen Ormanı’nı savunanlar yargılanıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:24

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan verilen Akbelen Ormanı kesim iznine karşı direnişlerini sürdürürken, diğer taraftan hakim karşısına çıkıyor.

İkizköy Çevre Komitesi’nin “Biz değil ormanları talan edenler yargılanacak” başlıklı yayımladığı basın açıklamasında “Ormanları ve yaşamı savunduğumuz için, YK Enerji'nin zeytinlikleri, ormanları yok ederek İkizköy’ü de ölüm çukuruna dönüştürme gayretine karşısı direndiğimiz için bizi cezalandırılmak istiyorlar” denildi.

“AKBELEN ORMANINI VERMEYECEĞİZ”

17 Temmuz 2021'de Akbelen Ormanı'nin ve çevresindeki zeytinliklerin, tarım alanlarının kömür madenine dönüşmesini engellemek için başlattıkları nöbette 11 Ağustos 2021 gece yarısı kolluk kuvvetlerinin orantısız bir müdahelesi ile karşıya kaldıklarını belirtilen açıklamada, “Zorla ve sürüklenerek alandan çıkarıldık. Anayasal hakkımızı ve sorumlulugumuzu kullanırken uğradığımız bu saldırı yetmezmiş gibi bir de hakkımızda dava açıldı. Dava hakim ve savcının adil yargılanma ve savunma hakkızı hiçe sayan cezalandırmaya şartlanmış tutumlarıyla sürüyor. Davada 3. duruşma 27 Eylül 2022 Salı günü saat: 14.30’da Milas Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Bütün İkizköy dostlarını, doğa ve hak savunucularını, demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri, Milaslıları, Muğlalıları, herkesi bu önemli davada yanımızda olmaya, destek ve dayanışmaya bekliyoruz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.