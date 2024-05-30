Akbelen’i savunan Işık’a verilen para cezası iptal edildi

Akbelen Ormanı’nını korumak için yıllardır mücadele veren İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a pankart astığı gerekçesiyle verilen 40 bin TL’lik para cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Işık, “Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:13
Akbelen’i savunan Işık’a verilen para cezası iptal edildi
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Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için yıllardır mücadele eden İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a pankart astığı iddiasıyla para cezası verilmişti.

Işık ve avukatları konuyu yargıya taşıda. Geçen günlerde Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, Işık’a verilen 40 bin TL’lik para cezasının iptaline karar verdi. 

Mahkeme kararında, “İdari para cezasının iptal edilerek kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, dayanağı idari para cezası yargı kararı ile iptal edilen dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

"KAZANACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Işık, “Bu ceza haklı mücadelemize kesilmiş bir cezaydı. Yalnızca bize değil, toprağını, ağacını, köyünü, yaşam alanlarını savunan herkese bir gözdağıydı. Bu davayı kazanmış olmaktan mutluyuz. Fakat bizim asıl mutluluğumuz sonuna kadar haklı olduğumuzu bildiğimiz asli davamızı ve mücadelemizi kazanmak, köyümüzü, zeytinliklerimizi, topraklarımızı, tarihimizi madenin kirli elinden kurtarmak olacak” dedi.

Işık, “5 sene önce çıktığımız bu yola istedikleri kadar taş koysunlar, asla vazgeçmeyeceğiz. İrademize, mücadelemize, haklı davamıza sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayan, Akbelen için adalet sesine ses olan tüm kamuoyuna kendim ve köyüm adına teşekkür ederim. Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız” ifadelerini kullandı.


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