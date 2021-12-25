Akbil davasını kapatan İsmail Rüştü Cirit'in adı Yargıtay'ın salonuna kazındı

Gazetemiz yazarı Işık Kansu, İsmail Rüştü Cirit'in adının Yargıtay'da bir konferans salonuna verildiğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 13:17
Akbil davasını kapatan İsmail Rüştü Cirit'in adı Yargıtay'ın salonuna kazındı
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Gazetemiz yazarı Işık Kansu, bugünkü yazısında dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.

Işık Kansu, yazısının "Adı salona kazındı" başlıklı bölümünde, 2003 yılında Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’yken, Akbil yolsuzluğu davasında 14 yıl hapsi istenen Recep Tayyip Erdoğan’a beraat veren eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in adının Yargıtay binasının konferans salonuna verildiğini belirtti.

Kansu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dua ile açılan yeni Yargıtay binasının konferans salonunda sık sık toplantılar ve çalıştaylar düzenleniyor.

O konferans salonuna İsmail Rüştü Cirit adı verildi.

2003’te Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken, akbil yolsuzluğu davasında 14 yıl hapsi istenen Recep Tayyip Erdoğan’a beraat verdikten sonra Yargıtay Başkanlığı’na değin tırmanan yargıcın adı böylece sonsuzluğa kazınmış oldu!

Saray yargısının simgesi olarak..."


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