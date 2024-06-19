Akbük sahili halka açıldı: Akbük sahili nerede, nasıl gidilir?

Yayınlanma: 19.06.2024 - 18:16

Güncelleme: 19.06.2024 - 18:16

Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak halka açıldı. Sahilde otopark haricinde herhangi bir ücret alınmayacak. Peki, Akbük sahili nerede, nasıl gidilir?

AKBÜK SAHİLİ NEREDE?

Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç köyü sınırları içerisinde bulunmakta olan koy, tertemiz denizi, yeşil ağaçları ve görülmeye değer manzaralarıyla dikkat çekmektedir. Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin kuzeyinde yer alırken güneyden Marmaris, doğudan Kıran ve batıdan Alatepe ile çevrilidir.