YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuçları nereden öğrenilir?
YKS TYT oturumu 8 Haziran, AYT ve YDT oturumu ise 9 Haziran'da düzenlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda gerçekleşti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuçları nereden öğrenilir?
Üniversite sınav sonuçları bu hafta sonu gerçekleştirilen YKS sonrası merak ediliyor. 2024 YKS sınav sonuçları, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavının ilk oturumu olan Temek Yeterlilik Testi ardından araştırılmaya başlandı. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca öğrencinin katılımı ile YKS sınavı TYT oturumu 8 Haziran'da, AYT oturumu ise 9 Haziran'da sona erdi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuçları nereden öğrenilir?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak
YKS SONUÇLARI 2024 NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.
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