Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:35
Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Malatya Akçadağ'da saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.


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