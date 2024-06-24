Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya Akçadağ'da saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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