Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın son verilerine göre, Akdeniz açıklarında bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-07
Saat:08:54:58 TSİ
Enlem:35.02139 N
Boylam:26.25306 E
Derinlik:6.91 km
Detay:https://t.co/EDFmgrjr8T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem
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