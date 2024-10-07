Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:10

AFAD'ın son verilerine göre, Akdeniz açıklarında bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.


Etiketler: #deprem
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