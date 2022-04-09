Akdeniz Belediye Meclisi’nde MHP-HDP gerginliği

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında gerilim yaşandı. Belediye meclisinde yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi gündeme geldi. CHP ve HDP’li üyeler, alanın şirkete para karşılığı devredilmesine “evet” oyu vereceklerini söyledi. Bunun üzerine söz alan MHP’li Tufan Nenni, “Dün ‘hayır’ dediğinize bugün ‘evet’ diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan” diye konuştu. HDP’li Ali Tanrıverdi, Nenni’ye yanıt vermek için söz aldı. Bu sırada Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın kendisini gülerek dinlediğini gören Tanrıverdi, “Niye saygısızca gülüyorsunuz” diye tepki gösterdi. Gültak, “Oynadığınız tiyatroya gülüyorum” karşılığını verdi.

ZABITA ARAYA GİRDİ

Sözlü atışma sonrası belediye meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. HDP’li meclis üyeleri, MHP’li Nenni’nin komisyon toplantılarına silahla girdiğini öne sürdü. AKP’li Başkan, “Hani silah, hani silah” diye seslendi. Nenni ceketini çıkarıp sandalyeye çıktı ve “Silaha gerek yok. Ben silahım” diye bağırdı. Tartışma üzerine zabıta ekipleri salona girdi, toplantıya ara verildi. EMEP’li meclis üyesi Halil Kara, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Üç dört meclis üyesi silahlı geziyor. Bellerinde kılıf gözüküyordu. Boş olduğunu söylediler” dedi.