Kırşehir Belediyesi'nde MHP’nin teklifine AKP karşı çıktı

08 Nisan 2022 Cuma, 09:47

Kırşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, toplantıda MHP'li meclis üyesi Yusuf Yağmur, Çiçekdağı ilçesi Kızılcalı Köyüne kilit parke yardımı yapılması için önerge verdi. Köy muhtarı Halil Zengin’in yeni yapılan köy konağının bahçesinin düzenlenmesi için belediyeden istediği yardımı dile getiren Yusuf Yağmur, köye kilit parke taş yardımı yapılmasını istedi.

10 AKP’Lİ HAYIR OYU KULLANDI



MHP’li meclis üyesi Yusuf Yağmur, muhtarın İl Özel İdaresinden kilit parke talebinde bulunduğu ancak ödenek olmadığı için temin edilemediğini belirtti. AKP’li meclis üyeleri ise belediyenin köye kilit parke yardımı yapmasına karşı çıkarak, yardımın İl Özel İdaresi tarafından yapılmasını dile getirdi. Yaşanan tartışma sonucunda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, önergeyi oylamaya sundu. CHP, MHP ve İYİ Parti grubu 21 oyla önergeye onay verirken 10 AKP’li hayır oyu kullandı.

Kabul edilen önergeden sonra MHP’li Meclis Üyesi Yusuf , “Başkanım teşekkür ederiz. CHP grubu kendine yakışanı yaptı” diye konuştu.