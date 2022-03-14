Akdeniz Bölgesi'nde fırtına bekleniyor
Ülkeyi esir alan yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölgesi için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda bölgede fırtına beklendiğindi söylendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin fırtına beklendiğini aktardı. Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
GECE SAATLERİNDE BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'ın güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, kar örtüsü olan yüksek kesimlerde karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur- Silifke) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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