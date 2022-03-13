Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor

13 Mart 2022 Pazar, 20:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL’DA TURUNCU ALARM KALKTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarm kalktı” dedi. Yerlikaya, İstanbul’da 00.00–09.00 saat aralığında havanın az bulutlu ve açık olacağını, 09.00-12.00 saat aralığında parçalı bulutlu olacağını duyurdu.