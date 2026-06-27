Akdeniz'de 40 derece sıcaklığa tarihi alternatif: Side Antik Kenti'nde gece mesaisi başladı!

Side Antik Kenti'nde, 1947 yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel öncülüğünde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları, günümüzde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığındaki ekibinin çalışmalarıyla yürütülüyor. Günümüzde modern ve antik yaşamın bir arada bulunduğu Side hem turizm hem de kültürel mirasıyla Türkiye'nin önde gelen antik kentleri arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı çalışmaları hız kazanırken, gece müzeciliği uygulamalarıyla da kültürel alanların ziyaretçi sayısı artıyor. Yaz aylarında öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, gece müzeciliği sayesinde ziyaretçiler ve turistler Side Antik Kenti'ni akşam saatlerinde farklı bir atmosferde keşfetme imkanı buluyor.





'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ANTİK KENTLERİNDEN'

Gece müzeciliğinin 3’üncü sezonunun başladığını kaydeden Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Özellikle hava sıcaklıkları arttıkça gece ziyaretlerine olan talep de paralel şekilde artıyor. Side, modern yaşamın antik kentle iç içe olması sayesinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri. Bu durum ilk bakışta bir dezavantaj gibi görülebilir. Ancak Side artık bu yapıyı başarıyla içselleştirmiş durumda. Kültürel miras, sit alanı ve modern yerleşim artık birbirleri için bir tehdit değil, aksine birbirini destekleyen ve güçlendiren unsurlar haline gelmiş durumda. Bu çalışmalar uzun yıllar devam edecek bir süreç. Dolayısıyla Side'nin sahip olduğu bu özgün yapı hem kent için özel bir durum oluşturuyor hem de önemli avantajlar sağlıyor" dedi.





SİDE'DE GEZİ GÜZERGAHI GENİŞLETİLDİ

Alanda kazıların hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Alanyalı, "Gece müzeciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasıdır. Öncelikle kentin ören yeri sınırları genişletildi, yeni ziyaretçi rotaları oluşturuldu, karşılama merkezi hazırlandı. Bunun yanında yürüyüş güzergahı üzerindeki anıtların restorasyonu gerçekleştirildi, sokaklar yenilendi ve ziyaretçilerin kent içinde daha fazla vakit geçirebileceği önemli noktalar oluşturuldu. Bu yıl gezi güzergahına kazandırdığımız en önemli yeniliklerden biri de yeni açılan Arif Müfit Mansel Arkeoloji Müzesi oldu. Böylece 2026 yılı itibarıyla Side'deki müze sayısı ikiye çıktı. Bugün Side, gece müzeciliğinde en çok ziyaret edilen antik kentlerden biri konumunda. Bizler de bu çalışmaların ardından ziyaretçilerin kente ilgi göstermesinden ve Side'yi ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.