Akdeniz'de 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe deprem... Naci Görür o noktayı işaret etti: 'Geleceği belliydi...'

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında, Güney Kıbrıs'ın güney batısında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.31'de gerçekleşen depremin derinliği 15.46 km olarak kaydedildi.

3.5'LİK VE 4.8.'LİK DEPREMLER

Saat 12.36'da da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 16.13 km olarak kaydedildi.

Saat 12.41'de ise yine Güney Kıbrıs'ın güney batısında 4.8'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği de 13.89 km olarak kaydedildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: GELECEĞİ BELLİYDİ

Yer bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kıbrıs'taki depremleri değerlendirdi.

Görür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonu'na bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti."