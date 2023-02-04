Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla yakalama kararı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:28

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:52

Kahramanmaraş’taki olay, 2 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı yapan S.E.K.'nin ofisinde meydana geldi. M.K., S.E.K.'nin daveti üzerine ofisine gitti ve ikili birlikte alkol aldı.

İddiaya göre, S.E.K., M.K.’ye 'cinsel saldırıda' bulunmaya kalkıştı. Ofisten çıkan M.K., koşarak sokaktaki bir kafeye sığınıp, yardım istedi. İhbar üzerine kafeye gelen polislerle Emniyet'e giden M.K., ifadesinde S.E.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

M.K.'nin şikayetçi olması üzerine S.E.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine S.E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, kararın ardından ulaşılamayan S.E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, M.K.'nin olaydan sonraki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.K., binadan çıkarak sokaktan geçen bir kadından yardım istiyor. Kadın M.K.'yi sokaktaki kafeye götürürken, bir süre sonra olay yerine polisler geliyor. Polislerle apartmana giren M.K., daha sonra geri dönüp polis aracına bindirilerek Emniyet'e götürülüyor.