Son dakika... Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü, Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-12-24
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:34.49139 N
Boylam:25.56833 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/bSOHuNg0QW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı deniz yüzeyinin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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