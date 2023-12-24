Son dakika... Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 19:20
Son dakika... Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü, Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı deniz yüzeyinin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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