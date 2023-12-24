Son dakika... Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 24.12.2023 - 19:20

Güncelleme: 24.12.2023 - 19:20

Akdeniz açıklarında 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü, Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı deniz yüzeyinin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.