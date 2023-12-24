Akdeniz'de deprem mi oldu? 24 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 24 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:54
Akdeniz'de deprem mi oldu? 24 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Aralık'da meydana gelen depremler... 

24 ARALIK 2023 DEPREMLER

09:26:18  -.-  1.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                  

08:52:22  -.-  3.3  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

07:47:06  -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

06:38:22  -.-  1.3  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:35:45  -.-  2.5  -.-   YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)                   

06:35:31  -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                  

06:30:37  -.-  1.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:15:25  -.-  3.3  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:00:25  -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

05:54:09  -.-  1.4  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                   

05:41:18  -.-  2.5  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                       

05:26:06  -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                       

05:04:15  -.-  1.1  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                  

05:00:58  -.-  1.4  -.-   MECIDIYE-AKHISAR (MANISA)                  

04:52:36  -.-  1.3  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)               

04:48:52  -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

04:35:59  -.-  1.3  -.-   DILIMLI-(MUS)                              

04:27:19  -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                 

04:26:06  -.-  1.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)              

04:21:15  -.-  2.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

04:06:02  -.-  3.1  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

03:54:56  -.-  1.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                         

03:49:43  -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                 

03:22:27  -.-  1.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)              

03:19:20  -.-  1.4  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)               

02:47:32  -.-  2.3  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

02:22:50  -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                   

02:19:44  -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                             

01:58:30  -.-  2.8  -.-   CAKMAKKAYA-ALACAKAYA (ELAZIG)              

01:43:53  -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                  

01:35:42  -.-  1.6  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)  

01:21:14  -.-  1.6  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

01:02:54  -.-  1.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

00:37:41  -.-  1.5  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                 

00:33:31  -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

00:26:39  -.-  1.4  -.-   HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)                  

00:23:44  -.-  2.0  -.-   KAMAN (KIRSEHIR)                           

00:06:35  -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                    

00:02:12  -.-  1.6  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                 

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz açıklarında 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü, Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


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