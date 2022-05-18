Akhisar sokaklarında askıda kitap noktaları kuruldu
Manisa'da Akhisar Belediyesi, kitap kültürünü geliştirmek ve ücretsiz kitaplara erişimi sağlamak için hazırladığı ‘Askıda Kitap’ uygulamasını başlattı.
Akhisar Belediyesi, ‘Askıda Kitap’ uygulamasını halkın hizmetine sundu. Eski telefon kulübesi şeklinde dizayn edilen kitaplıklar şehrin 3 farklı noktasına yerleştirilirken, kitap paylaşma ve dayanışmanın esas alındığı projeyi yurttaşlar beğeni ile karşıladı.
Halkın ücretsiz olarak kitaplara erişebilmesi ve kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için projeye başladıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar halkımız kitap okumayı oldukça seviyor. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz kitap fuarlarına da binlerce vatandaşımız akın etti. Vatandaşlarımızın kitaplara kolay ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi, kitaplara erişimin kolaylaşması ve şehrimizde kitap okuma kültürünü daha da geliştirmek amacıyla ‘Askıda Kitap’ projemizi hayata geçirdik. Şehrimizin 3 noktasına yerleştirdiğimiz kitaplıklardan istediğiniz kitapları ödünç alabilir, okuyabilir ve tekrar yerine koyabilirsiniz. Veya evinizde okumadığınız kitaplarınız varsa, daha çok okuyucuya erişmesi için bu kitaplıklara koyabilirsiniz. Şimdiye kadar halkımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Yine halkımızın talebiyle kitaplıklarımızın sayısını arttırabiliriz. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması dileğiyle, şehrimize hayırlı olsun” dedi.
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