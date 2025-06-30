Akhisar yangını 3. gününde... Bölge halkının geçim kaynağı zeytinlikler alevlere teslim oldu: ‘2 bin ağaç kaybım var’

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İlçeye bağlı Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.



Yangın rüzgarın etkisiyle Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasına oradan da Durasıl Köyü bölgesine doğru yayıldı.

Yangın köydeki evlere sıçramazken bölge halkının geçim kaynağı olan zeytin tarlaları yandı. ANKA Haber Ajansı’na konuşan bölge halkı, zararın büyük olduğunu kaydettiler.

ZEYTİNLİKLER TELEF OLDU

Yangınla mücadelede rüzgarın olumsuz etki gösterdiğini ve tarım alanlarının zarar gördüğünü ifade eden Rıdvan Biçer, şunları söyledi:

“Yangın 3 gündür devam ediyor. Ekipler sahada. Köylüler de sahada. Köyler boşaltıldı. Karaköy dediğimiz bölgeden çıktı yangın. Parça parça geliyor yangın. İlk gün bize vuracak denilen yangın bize vurmadı. Rüzgarın etkisiyle farklı bölgelere kaydı. Söndürüldü ancak bazı alanlarda tekrar başladı. O yangın da köyümüze gelmedi. Ama bugünkü yangın köyümüzün etrafını etkiledi. Arazilerimizde kayıplar fazla. Zeytin arazilerimizde. Evlerimiz yanamadı. Ama buraya bağlı Hüseyincikler Mahallesi var, orası yandı. Tahliye edildi orası hayvanlarla birlikte. Devletimiz ve belediyeler burada. Akhisar zeytin kenti. Burada zeytin çok. Hasarımız daha çok zeytinlerde. Buğday tarlalarında da hasarlar var ama zeytinlikler kadar değil.”

BÖLGE HALKI MAĞDUR OLDU

Yangında zeytinlikleri zarar gören Ali Gencer, “Üç gündür yangın devam ediyor. Ekipman yetersizliği yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çok hızlı yayıldı. Arazilerimiz çok zarar gördü. Biz de kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rüzgar çok etkili olduğu için... Zor. Şu an uçaklar ve arazözler çalışıyor ama zorlanıyoruz. Şu anda önemli olan can güvenliğimiz. Köyümüze gelmesin diye çalışıyoruz. Benim maddi kaybım var. Zeytin tarlalarımızda zarar var. Bizim burada geçim kaynağımız zeytincilik. Zarar büyük. Devletimizin bu konuda hassasiyetine güveniyoruz. Dün yan köydeki tarlalara hasar verdi bugün bu bölgedeki tarlalara hasar verdi. Benim yaklaşık 2 bin ağaç kadar 50-60 dönüm kadar kaybım var. Verimli ağaçlar zarar gördü. Baya bir zararımız var” dedi.

Yangının ilerlememesi için bölge halkının kendi imkanlarıyla da söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydeden Gencer, “Burada traktörler var, ilaçlama ekipmanları var. Onlarla otlak alanları sulama gibi bize göre küçük olan yangınları söndürme gibi işlemler yaptık. Akşam olduğunda kalan közleri söndürme gibi çalışmalar yaptık” diye konuştu.

DEMİRÖZ: ‘ZARARIM ÇOK’

Yangın nedeniyle maddi zararı olan Cemil Demiröz ise şu ifadeleri kullandı:

“Aşağı yukarı 30-40 saattir uyku uyumuyoruz. Trakörlerle, su tankerleriyle uğraştık, mücadele ettik. Zararım çok. Benim üç tane hayvan damım var. Yemlerim yandı. Aşağı yukarı 500 ağaç zeytinim yandı. Zararımız çok. Hayvanlarımız zarar görmedi ama zeytinlerimiz zarar gördü bir de sayalarımız yandı.”