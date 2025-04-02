Akılalmaz hırsızlık... Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılar!
Bursa'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fail veya failleri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir okulda akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tatil sebebiyle okulun boşluğundan yararlanarak bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı.
Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
FAİL VEYA FAİLLER ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Polis, olayın fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Büst #Atatürk #Bursa #hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- Soruşturma başlattılar!
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- Cem Toker, AKP'ye katılacağını 'açıkladı'
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti