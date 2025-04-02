Akılalmaz hırsızlık... Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılar!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:57

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir okulda akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tatil sebebiyle okulun boşluğundan yararlanarak bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı.

Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

FAİL VEYA FAİLLER ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Polis, olayın fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.