Akılalmaz olay: Kocasının kullandığı tırın altında kaldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşinin kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Tırın altında kalan kadın, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi, Yarımca Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Soner K. idaresindeki 06 JU 972 plakalı tır ile Şükrü G. idaresindeki 41 P 0043 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında tır sürücüsünün yanında olan eşi Feride K. çarpışmanın etkisiyle ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı. Aracın altında sıkışan kadın için olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden kurtardı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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