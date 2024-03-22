Akıllara durgunluk veren olay... 1 yıl kadın kılığında saklanmış!

Kastamonu'da, 1 yıldır kadın kılığında saklanan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan E.B., cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:15
Akıllara durgunluk veren olay... 1 yıl kadın kılığında saklanmış!
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. E.B.'nin, yaklaşık 1 yıldır kadın kılığına girerek polis ekiplerinden saklandığı ortaya çıktı.


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