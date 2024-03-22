Akıllara durgunluk veren olay... 1 yıl kadın kılığında saklanmış!
Kastamonu'da, 1 yıldır kadın kılığında saklanan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan E.B., cezaevine teslim edildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. E.B.'nin, yaklaşık 1 yıldır kadın kılığına girerek polis ekiplerinden saklandığı ortaya çıktı.
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