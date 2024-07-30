Akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ismi Nihat Güney (40) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı değerlendirilen şahsın cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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