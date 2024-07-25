Son Dakika... İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme: İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:35

Güncelleme: 25.07.2024 - 15:52

İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda ek gözaltı kararı verildi.

İZSU GENEL MÜDÜRÜ'NE GÖZALTI KARARI

Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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