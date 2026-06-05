Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akın Gürlek duyurdu: 15 bin kişi işe alınacak

Akın Gürlek duyurdu: 15 bin kişi işe alınacak

5.06.2026 22:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Akın Gürlek duyurdu: 15 bin kişi işe alınacak

Gürlek yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Adalet Bakanlığı bünyesinde 15 bin kişinin işe alınacağını belirtti.

"Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz" diyen Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak."

İlgili Konular: #Akın Gürlek