Akın Gürlek duyurdu: 15 bin kişi işe alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Adalet Bakanlığı bünyesinde 15 bin kişinin işe alınacağını belirtti.

"Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz" diyen Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak."