Akın Gürlek'in eşine eylem hazırlığı iddiası: 2 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik eylem hazırlığında olan U.Y. ve Y.C. tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılığın tutuklamaya sevk yazısında yer alan bilgilere göre Gürlek'e yönelik ses getiren bir eylem yapılacağına ilişkin CİMER başvurusu üzerine kapsamlı araştırma başlatıldı.

CİMER'e başvuran kişi, verdiği ifadede yurt dışı bilet alımı yapan iki kişinin konuşmasını duyduğunu söyledi. Başvurucu, bu iki kişinin Elif Gülşah Gürlek isminden bahsederek Google haritalar üzerinden bir konuma baktıklarını, Süzer Plaza'dan bahsedip buranın açık adresini bir kağıda yazdıklarını, bu plazaya giden yolları detaylı bir şekilde incelediklerini, silahı nasıl plaza içerisine sokacaklarını tartıştıklarını ve talimatın yurt dışından geldiğini ifade ettiklerini söyledi.

Gürlek soyadını duyduğu için bahsedilen kişinin daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu anladığını söyleyen başvurucu, ihbarda bulunduğunu anlattı.

Yapılan aramada 3 bilyon 206 bin TL nakit paranın da ele geçirildiği kaydedilirken, şüphelinin ele geçirilen paranın kaynağını açıklayamadığı ifade edildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler tutuklandı.