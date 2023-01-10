Akit bildiğiniz gibi... Yandaş medya haberimizi hedef aldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:04

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:04

Gazetemizde “Kadın dernekleri anayasa değişikliği teklifi için uyardı: 'Yasa toplumda bir kaos yaratır' başlıklı haberi hedef alan Yeni Akit ve Baran Dergisi “Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli. Beklediğiniz kaos sizi yutar. Ama siz yine de davranın” ifadelerini kullandı.

Yandaş medya konuya ilişkin görüş aldığımız avukat Hülya Gülbahar'ı da hedef göstererek ayrımcı bir dil kullandı.

Yandaş medyada haberimizle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Laikler tarafından hazımsızlıkla karşılanan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar sürerken sapkınlıkta birleşen laikler aba altından sopa göstermeye devam ediyor. Laikler son dönemlerde bünyelerindeki sapkınlığın bir tezahürü olarak LGBT altında birleşiyor. Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli. Beklediğiniz kaos sizi yutar. Ama siz yine de davranın.”