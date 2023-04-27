Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın
Küçükçekmece'de Akit gazetesi ve televizyonunun da bulunduğu binada yangın çıktı.
Küçükçemece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binada alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- 'Bu utanç verici karar bozulacak'