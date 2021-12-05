Akit yazarı Karahasanoğlu: Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum

05 Aralık 2021 Pazar, 13:32

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in amiri değil, bir şey değil.. 'Saat 11.00’de geliyorum' diyor ve TÜİK’e baskın düzenliyorsa. Ben bir seçmen olarak siyasi partilerin tek hedefinin seçmenden oy almak olması gerçeği karşısında, benim de oyuma talip olmaları gerektiğinden. Bugün saat 11.00’de, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezine gideceğim. İçeri almazlar mı? Kendileri bilir" dedi.

Karahasanoğlu yazısında, "Bir seçmeni, isminde “halk” kelimesi olan partinin genel merkez binasına almamış olurlar.. Tabii ki şaka yapıyorum.. Randevu almadan nereye gideyim? Nasıl gideyim? Niye gideyim? Adama “manyak mısın” diye sormazlar mı? “Burası yol geçen hanı mı?” demezler mi? İşin esprisi bir yana.. TÜİK’e baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akit’e mensup muhabirleri de, Ankara Temsilcisini de CHP Genel Merkezi’nin kapısından içeri, hem de tüm basın mensuplarını davet ettikleri toplantıda bile sokmadıklarını hatırlatsam, ne dersiniz? Akit’in muhabirlerini bile sokmadıkları CHP binasına, şimdi onlarca ceza ve tazminat davası açtıkları beni mi sokacaklar?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı: