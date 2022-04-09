Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’dan ‘Yunus Emre’li skandal tweet

09 Nisan 2022 Cumartesi, 22:01

Gerici ve cumhuriyet düşmanı yayın politikasıyla bilinen Akit gazetesinin Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, ekonomik kriz, çevre sorunları, yolsuzluk gibi toplumu ilgilendiren konulara tepki gösterdikleri için Tarkan, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ı hedef aldı. Ancak Yakışıklı, sanatçıları hedef alırken Yunus Emre’den ve Aşık Veysel'den 'sanatçı' diye söz etti.

FETÖ liderine övgüler yağdırdığı sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme gelse de ekranlarda boy göstermeye devam eden Hacı Yakışıklı, 2 Nisan tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

Yakışıklı, geçen haftalarda ‘Geççek’ adlı şarkısını çıkaran Tarkan’ı hedef almış, şarkının Pensilvanya’da yazıldığını öne sürmüştü. Buna tepki gösteren Twitter kullanıcıları Yakışıklı'nın FETÖ elebaşına övgüler dizdiği iletilerini Twitter'da trend topic'ler arasına sokmuştu.

Akit'in temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın bu kez de Anadolu'da yaşayan, Türkçe şiirin öncüsü büyük ozan ve halk şairi Yunus Emre’den ‘sanatçı’ diye bahsettiği ortaya çıktı. Yakışıklı'nın iletisini gören yurttaşlar tepki gösterdi.

İşte o tepki tweet'lerinden bazıları















