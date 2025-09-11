Akkuş Devlet Hastanesi’nde 'fazladan yatak ücreti aldılar' iddiası

Ordu Akkuş’taki devlet hastanesinde yatarak tedavi olunmadığı halde, e-nabızdan yapılan kontrollerde tedaviye yatak ücretinin de eklendiği, hastaya uygulanmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Yurttaşlar konuya ilişkin şikâyetlerini CİMER’e yazarken Ordu İli Akkuş İlçesi Dernekler Federasyonu (AKDF) basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “Bizler bu durumu hem önceki dönem kaymakamımız ile hem de yeni kaymakamımız ile istişare ettik. Devam eden bir süreç olduğunu öğrendiğimiz için beklemek zorunda kaldık. Bu konunun özellikle takipçisi olacağımızı, bu konuda tüm yetkililerden bir cevap beklediğimizi ve de gelişmeler ile ilgili Akkuşlu hemşerilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz” dendi.