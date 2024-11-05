Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ‘paslanma rötarı’

Rusya-Türkiye ortak yapımı Akkuyu Nükleer Güç Santralı bu kez de boruların paslandığı ve santralın üretime başlama tarihinde aksama yaşanabileceği iddia edildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ‘paslanma rötarı’
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Santralın yapımı için seçilen bölgenin nemli yapısından ötürü ana teknolojik sistemleri birbirine bağlayan çelik yapılarında paslanma yaşandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan kaynaklar, öngörülebilir bu sorun için yapılan uyarıların dikkate alınmadığını vurguladı. Kaynaklar, “Bu bölgede ısrar edildi. Yüksek nem oranı nedeniyle borular olmak üzere birçok ekipmanda korozyon seviyesi aşıldı ve gözle görülür paslanma yaşanmaya başladı. Bu durum çalışanlarca Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) iletildi” dedi.

NDK’nin, sorunların bir an önce giderilmesini ve güvenli işletme standartlarının sağlanmasını yetkili firmadan talep ettiğini söyleyen kaynaklar, “Bu durum, bazı önemli parçaların gümrük kapısında bekletilmesini de hesaba kattığımızda, santralın üretime başlama tarihinde önemli bir gecikmeye neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün santralın inşaat alanında bir mobil vincin devrildiği de öne sürüldü.


Etiketler: #Nükleer #Nükleer Düzenleme Kurumu #Santral

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