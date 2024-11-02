İran'dan üst düzey açıklama: 'Nükleer doktrininde değişikliğe gidebiliriz!'

Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:27

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:28

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Kemal Harrazi Lübnan medyasında açıklamalarda bulundu.

İsrail’in İran’ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısını değerlendiren Harrazi, "İsraillilerin bizim füze saldırılarımıza karşı verdikleri yanıt çok önemsizdi. Hava savunma sistemleri de onları durduran etkenlerden biriydi ve bu durum İsrail’de ciddi tepkilere yol açtı. Çünkü beklentileri çok daha yüksekti. Bu nedenle yaptıklarının tamamen orantısız olduğu açıkça görülüyor" dedi.

"İRAN, İSRAİL’E KESİNLİKLE YANIT VERECEK"

Harrazi, Hamaney’in "Siyonist rejim, İran’a ilişkin hesaplarında hata yaptı" açıklamasına değinerek, "İran, İsrail’e kesinlikle uygun zamanda ve uygun şekilde yanıt verecektir. İsraillilerin en başından beri hesaplamaları yanlıştı. Gazze’ye saldırarak Hamas’ı yok edebileceklerini, Lübnan’a saldırarak Hizbullah’ı ortadan kaldırabileceklerini düşündüler. Hamas ve Hizbullah liderlerini şehit ederek direnişi zayıflatacaklarını sandılar. Bunlar yanlış hesaplamalardı ve İsrail içinde bile birçok kişi bu hatalı stratejileri kabul ediyor" diye konuştu.

Özgürlük ve düşünceyi askeri müdahaleyle bastırmanın mümkün olmadığını söyleyen Harrazi, "Hamas ve Hizbullah, güçlenerek devam ediyor. Hizbullah liderinin şehit olmasına rağmen direniş varlığını sürdürüyor ve kısa süre önce de yerine Şeyh Naim Kasım atandı. Kendisi 30 yıldır Hizbullah’ta görev yapan, örgütün detaylarına hakim bir isim. Onun liderliğinde Hizbullah gücünü koruyarak yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

İran’ın nükleer doktrininde değişikliğe gidebileceği konusunu değerlendiren Harrazi, "Eğer İran, varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa nükleer doktrininde değişikliğe gidebilir. Şu anda da nükleer silah üretme kapasitesine sahibiz. Ancak tek engel, dini liderin bu durumu şu anda yasaklamış olması" şeklinde konuştu.

"FÜZELERİMİZİN MENZİLLERİNİ ARTTIRABİLİRİZ"

İran’ın "Gerçek Vaad 1 ve 2" operasyonları ile füze gelişimi konusunda kendisini ispat ettiğini belirten Harrazi, İran’ın füze menzilini artırabileceği uyarısında bulunarak, "İran olarak Batılıların ve Avrupalıların hassasiyetlerinden dolayı füzelerin menzillerini sınırlı tutuyorduk, ancak özellikle ülkemizin ulusal egemenliği başta olmak üzere birçok konuda bizim hassasiyetlerimizi gözetmedikleri için bizde onların bu konudaki hassasiyetlerimi dikkate almayacağız. Bu anlamda füzelerimizin menzillerini arttırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA HAZIRIZ"

İsrail ile savaş konusuna değinen Harrazi, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Savaşın genişlemesinden yana değiliz, ancak savaşa da hazırız. İsrail’e yönelik operasyonlarımızda caydırıcılığımızı göstermiş olduk. İsrailliler buna devam etmek istiyorlarsa biz de doğal olarak karşılığını vereceğiz" dedi.

Harrazi, Lübnan ve Gazze’de devam eden ateşkes görüşmelerine değinerek, "İran’ın ateşkes görüşmelerine hiçbir müdahalesi bulunmuyor. Bu konu tamamen Lübnanlı ve Filistinlileri ilgilendiriyor. Biz de onlar hangi kararı alırlarsa onu destekleyeceğiz" diye konuştu.