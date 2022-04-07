Akkuyu Nükleer inşaatında 3 aydır maaş alamayan 700 işçi eylemde
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali türbin inşaatını üstlenen Gentes Yapı firmasında çalışan işçiler, 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaş ödenmediği gerekçesiyle bu sabah şantiyede protesto yürüyüşü yaptı.
Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron Genar Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaşlarının ödenmediği belirtildi. Maaş alamayan işçiler 15 gündür sahaya gitmelerine rağmen iş yapmayarak eylem başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde sahaya giden işçiler toplu yürüyüş yaptı.
SAHADA İŞ BIRAKMA EYLEMİ SÜRÜYOR
Aylardır maaş alamayan işçiler, vardiya saatlerinde barındıkları tesislerden servislerle Akkuyu proje sahasına gidiyorlar, ancak maaşları ödenmediği için sahada hiçbir iş yapmadan bekleyerek mesai saatini doldurduktan sonra yeniden barınma merkezine dönüyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi yaşananlarla ilgili şunları söyledi:
"Aradan neredeyse 3 ay geçti, ‘ha bugün ha yarın denilerek’ oyalanmamıza rağmen bir ödeme yapılmıyor. Sorunu görüşeceğimiz bir muhatap bulamıyoruz. Aramızda çok yoksul arkadaşlarımız var. Çocuğu okuyan, başka bir geliri olmayanlar çoğunluktadır. Aylardır ailemize para göndermek bir yana bir paket sigara alacak paramız dahi yok. İşi bırakıp Türkiye’nin her yerinde bulunan evlerine gitmek isteyenler var, ancak yol parası olmadığı için gidemiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Maaş alamadığımız için sabah proje sahasına gidiyoruz, ancak bir iş yapmadan geri dönüyoruz. Bir süre önce ilgili firmanın işinin bölgede bittiği yönünde bize belge imzalatıp, maaşların ödeneceği söylendi. Ancak, tarafımıza bir ödeme yapılmadı. Her işçinin neredeyse 20-30’ar bin TL alacağı var. Paramızı almadığımız için başlattığımız iş bırakma eylemimiz devam ediyor."
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