Akkuyu'da 400 kişi işten çıkarıldı

Mersin Akkuyu Nükleer Santralı’nda Aydıner İnşaat’a bağlı çalışan ve yüzde 35’lik zam talebiyle eylem yapan işçilere, sözlü olarak işten çıkarıldıkları bildirildi.

Cengiz Karagöz
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00
Akkuyu'da 400 kişi işten çıkarıldı
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Bir süredir tartışmaların odağında olan santralda faaliyet gösteren Aydıner İnşaat firmasında dün yaklaşık 400 işçinin işine son verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Özgür, “Gurbete gelmiş yoksul insanlar, kötü barınma koşullarına düşük ücrete razı gelirler, itiraz edince de işlerinden olurlar. Akkuyu’da kapalı bir kutu. Sendika giremediği için işçiler haklarını alamıyor” dedi.

(Rus devlet şirketi ROSATOM, Türkiye merkezli IC İÇTAŞ’la sözleşmesini iptal edip yerine Rusya merkezli TSM ile sözleşme imzalamıştı.)

DİSK Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir ise “İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyordu. Yemeklerin kötü olduğunu söylüyorlar, tahtakuruları yüzünden uyuyamıyorlar. Yüzde 35 zam istediler işlerinden oldular, işçiye reva görülen bunlardır” ifadelerini kullandı. 


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