Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 19:33
Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
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Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde (NGS) projenin büyük ortağı Rus devlet enerji şirketi Rosatom, müteahhit firma Titan2-IC İçtaş ile sözleşmesini feshetmişti.


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