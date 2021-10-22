AKM açılışı için Saray'dan ya da Vahdettin Köşkü’nden alınmış PCR şartı

22 Ekim 2021 Cuma, 23:38

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 29 Ekim’deki açılışına ilişkin bir davetiyeyi sosyal medyadan paylaştı. Mesaj yoluyla gönderilen davetiyeye ilişkin düşülen not ise dikkat çekti.

Tanrıkulu’nun paylaştığı mesaja göre, davetiye ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Katılım durumunu buradan ya da davetiyedeki lcv numarasından 25 Ekim tarihine kadar belirtmeniz müsterhamdır. Ek olarak Ankara’da CB Külliyesi’nde ya da İstanbul Vahdettin Köşkü’nde etkinlikten bir gün önce olacak şekilde PCR test verilmesi gerekmektedir.”

'NEDEN BU ŞEKİLDE UYGULAMA GEREĞİ DUYDUNUZ?'

Duruma tepki gösteren Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakan Mehmet Nuri Ersoy’u etiketlediği paylaşımında, “Bu açılışa katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi veya Vahdettin Köşkü’nden başka yerde verilecek PCR testi geçerli değil mi? Neden bu şekilde uygulama gereği duydunuz?” sorularını yöneltti.