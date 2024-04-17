AKOM açıkladı: İstanbul'da peş peşe 3 gün yağmur

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:13

Güncelleme: 17.04.2024 - 12:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yapmış olduğu Haftalık Hava Tahmini Rapor'unda 3 gün peş peşe yağmur tahmininde bulundu.

Yayınlanan rapora göre 3 günlük yağmur Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yerel yağmurlu ve Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu olmak üzere 3 günü kapsıyor.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



