AKOM açıkladı: İstanbul'da peş peşe 3 gün yağmur

AKOM, İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan peş peşe 3 günlük yağmur yağışının etkili olacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:13
AKOM açıkladı: İstanbul'da peş peşe 3 gün yağmur
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yapmış olduğu Haftalık Hava Tahmini Rapor'unda 3 gün peş peşe yağmur tahmininde bulundu.

Yayınlanan rapora göre 3 günlük yağmur Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yerel yağmurlu ve Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu olmak üzere 3 günü kapsıyor. 

AKOM'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şu şekilde: 



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