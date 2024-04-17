AKOM açıkladı: İstanbul'da peş peşe 3 gün yağmur
AKOM, İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan peş peşe 3 günlük yağmur yağışının etkili olacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yapmış olduğu Haftalık Hava Tahmini Rapor'unda 3 gün peş peşe yağmur tahmininde bulundu.
Yayınlanan rapora göre 3 günlük yağmur Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yerel yağmurlu ve Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu olmak üzere 3 günü kapsıyor.
AKOM'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/0HGcpeJA7O— AKOM (@ibbAkom) April 17, 2024
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