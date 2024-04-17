Meteoroloji açıkladı: 17 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde gün boyunca yağış beklenmezken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli lodos etkili olacak. Rüzgarın hızının zaman zaman 70 km'yi bulması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Kıyı Ege ve Trakya'da sağanak yağmur beklenirken, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre Türkiye’nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın
batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu
Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmekte.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri
üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu
kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın
batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun
güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
6 İLE SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batıdaki 6 ilde etkili olan
kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli
olmaları istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı;
Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden
kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve
doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın
batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi
bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın
kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi
bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu
geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı
kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok
bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu
Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin
yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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