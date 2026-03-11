AKOM'dan bayram öncesi İstanbul'a müjde

AKOM'un yayınladığı 7 günlük hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki Salı (17 Mart) gününe kadar megakentte hiçbir şekilde yağış öngörülmüyor. Bayram alışverişine çıkacaklar veya memleketlerine doğru yola koyulacaklar için hava oldukça elverişli.

Hafta boyunca gökyüzünün güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 12-15°C aralığında seyrederek bahar esintileri sunacak. Hafta sonu ise (Cumartesi ve Pazar) en yüksek sıcaklığın 14°C'yi bulması ve havanın açık/parçalı bulutlu geçmesi planlanıyor.

SABAH SİSİ VE GECE AYAZINA DİKKAT!

Yetkililer, gündüz yaşanan 15 derecelik ısınmaya aldanılmaması konusunda da uyardı. Paylaşılan "Dikkat" notunda, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların 5°C civarına ve hatta altına inerek kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

Ayrıca Perşembe, Cuma ve Pazartesi sabahları şehirde sis ve pus etkili olacak. Bayram telaşıyla özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin düşen görüş mesafesine ve üşüten havaya karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.