AKOM'dan haftalık hava tahmini: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 12 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’da bugün sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam ve gece saatlerinde bulutluluk artacak. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca farklı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bugün gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, salı günü de fırtına ve kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

SALI GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM’un tahminlerine göre, 13 Ekim Salı günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 20 derece olması beklenirken, yağış miktarının metrekareye 5-15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

14 Ekim Çarşamba günü fırtına ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 16-18 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise metrekareye 30-60 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

15 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, yağış öngörülmüyor. 16 Ekim Cuma günü ise parçalı bulutlu ve yerel yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 1-4 kilogram arasında olması bekleniyor.

17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde çok bulutlu, hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Her iki günde de yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olması bekleniyor.

AKOM, yurttaşların özellikle kuvvetli yağış ve fırtına beklentisine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.