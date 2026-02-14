AKOM'dan İstanbul'a 'Orta Akdeniz' uyarısı: Yeni haftaya dikkat!

Lodosun etkisiyle sıcaklıkların hızla arttığı İstanbul'da, 15 Şubat Pazar günü termometrelerin 19 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Ancak AKOM, gündüz yaşanacak bu bahar havasının akşam saatlerinde yerini yağmura (3-7 kg) bırakacağını duyurdu.
BİR HAFTA BOYUNCA FIRTINA
Yayınlanan "Dikkat" notunda, önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek 30-60 km/sa hızında fırtına şeklinde eseceği ve aralıklarla sağanak yağışların görüleceği belirtildi:
14 Şubat Cumartesi (Bugün): Sabah saatlerindeki hafif yağmurun ardından günün 14 derece ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
15 Şubat Pazar: Haftanın en sıcak günü (19°C). Ancak akşam saatlerinde sağanak yağmur geçişleri olacak.
16 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Beklenen şiddetli yağış yerini "yerel yağmura" bırakırken, sıcaklık 16 derece seviyelerinde kalacak.
17-18 Şubat (Salı-Çarşamba): Haftanın en yağışlı günleri. Salı günü 5-15 kg, Çarşamba günü ise 10-20 kg arası sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.