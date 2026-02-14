Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul'a 'Orta Akdeniz' uyarısı: Yeni haftaya dikkat!

14.02.2026 10:12:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Şubat Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni bir hava sistemine karşı uyardı. Şehir, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor.

Lodosun etkisiyle sıcaklıkların hızla arttığı İstanbul'da, 15 Şubat Pazar günü termometrelerin 19 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Ancak AKOM, gündüz yaşanacak bu bahar havasının akşam saatlerinde yerini yağmura (3-7 kg) bırakacağını duyurdu.

BİR HAFTA BOYUNCA FIRTINA

Yayınlanan "Dikkat" notunda, önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek 30-60 km/sa hızında fırtına şeklinde eseceği ve aralıklarla sağanak yağışların görüleceği belirtildi:

14 Şubat Cumartesi (Bugün): Sabah saatlerindeki hafif yağmurun ardından günün 14 derece ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

15 Şubat Pazar: Haftanın en sıcak günü (19°C). Ancak akşam saatlerinde sağanak yağmur geçişleri olacak.

16 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Beklenen şiddetli yağış yerini "yerel yağmura" bırakırken, sıcaklık 16 derece seviyelerinde kalacak.

17-18 Şubat (Salı-Çarşamba): Haftanın en yağışlı günleri. Salı günü 5-15 kg, Çarşamba günü ise 10-20 kg arası sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.

